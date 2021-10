Bonn kämpft und verliert

Nach dem Seitenwechsel machte Göttingen direkt weiter, wo es aufgehört hatte. Drei Dreier in Folge ließen die Führung auf 51:40 anwachsen. Die Baskets zogen daraufhin die Auszeit - die half nur wenig, denn die Gastgeber waren insgesamt wacher und einen Schritt schneller. Es schien so, als könnte Göttingen komplett davon ziehen. Doch dann schwächelten plötzlich die Gastgeber und erlaubten sich einige unnötige Fouls. In der Folge lämpfte sich Bonn auf 56:63 heran.

Das letzte Viertel begann mit einem Deja-Vu für Bonn: Ein Dreier von Steven Brown landete im Korb - Göttingen war wieder zehn Zähler voraus. Doch Bonn blieb dran: Mehrere erfolgreiche Würfe ließen die Baskets auf zwei Zähler herankommen, verloren dann aber Spielmacher Parker Jackson-Cartwright und Morgan nach dem fünften persönlichen Foul. In der Folge agierte Göttingen cleverer und zog einige Fouls mit anschließenden Freiwürfen, Bonn konnte dem nichts mehr entgegensetzen.

Stand: 09.10.2021, 11:48