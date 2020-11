Nachholpartie gegen Alba Berlin am 10. November

Die Entscheidung in der Gruppe A fällt erst in den kommenden Wochen. Da es auch beim Titelverteidiger Alba Berlin insgesamt sieben Coronafälle gegeben hatte, mussten alle Partien der Berliner ebenfalls verlegt worden. Die Partie Bonn gegen Berlin findet nun am 10. November (19 Uhr) statt. Gewinnen die Bonner auch dann, sind sie für das Top Four qualifiziert.

Finalturnier-Termin noch offen

Pokalfinalist EWE Baskets Oldenburg ist nach zwei Niederlagen in der Gruppe bereits gescheitert. Wann das Finalturnier ausgetragen wird, steht nicht fest. Das Top Four hätte ursprünglich am 1./2. November in München stattfinden sollen, wurde wegen der Coronafälle beim Titelverteidiger aber abgesagt. Auch eine Verschiebung ins nächste Jahr ist im Gespräch.

dpa/sid | Stand: 01.11.2020, 19:56