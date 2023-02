Der Tabellenzweite der Basketball-Bundesliga gewann am Mittwochabend in Manresa, das in der Nähe von Barcelona liegt, mit 87:69 (41:33) und zeigte eine starke Leistung.

Die Bonner legten gut los und lagen früh mit 10:2 vorne. Doch den Spaniern gelangen 11:0 Punkte in Folge, drehten somit das Spiel und bauten den Vorsprung auf zwischenzeitlich sechs Punkte aus. Doch das Team von Headcoach Tuomas Iisalo fing sich, und lag nach dem ersten Abschnitt mit 23:22 vorne.

Die Katalanen, die im vergangenen Jahr Finalist in der Champions League waren, waren der erwartet hochklassige Gegner. " Wir freuen uns darauf, nicht nur gegen sie anzutreten, sondern auch zu sehen, wo wir im Moment im europäischen Vergleich stehen ", hatte Iisalo vor dem Duell gesagt und wurde von seinem Team nicht enttäuscht.

Wichtiger 13:0-Lauf im zweiten Abschnitt

Mit 25:29 waren die Bonner zwischenzeitlich hinten, schafften dann aber in den folgenden fünf Minuten einen 13:0-Lauf und lagen mit 38:29 mit neun Punkte vorne. Eine wichtige Phase in diesem Spiel, die den Grundstein für den Erfolg legte, denn die Bonner gaben die Führung nun nicht mehr aus den Händen. Mit einer 41:33-Führung ging es in die Kabinen. Auffallend: Knapp 73 Prozent der Punkte holten die Baskets bis hierhin mit 2-Punkte-Würfen.

Iisalo-Team nach dem Wechsel konsequenter und treffsicherer

Tyson Ward eröffnete den dritten Abschnitt mit einem Drei-Punkte-Wurf. Es ging hin und her, beide Teams spielten schnell und mit hoher Intensität. Da aber die Baskets ihre Möglichkeiten konsequenter und besser nutzten, bauten sie ihren Vorsprung peu à peu aus.

Die Gastgeber mit den beiden im Dezember aus der BBL nach Spanien gewechselten Martinas Geben (Frankfurt) und Devin Robinson (Ulm) machten ein gutes Spiel, wirkten mitunter etwas konsterniert, da Bonn noch besser war. Mit einem nun schon komfortablen 68:51-Vorsprung ging es für die Baskets in den letzten Abschnitt.

TJ Shorts II verteilt, Malcolm, Ward und Delany treffen

Collin Malcolm, Tyson Ward und Finn Delany hatten bislang für die meisten Bonner Punkte gesorgt und profitierten von Point Guard TJ Shorts II, der die Offnesivaktionen souverän einleitete und die Bälle geschickt verteilte. So ging es auch im Schlussabschnitt weiter. Am Ende stand ein standesgemäßer 87:69-Sieg zu Buche, den vor der Partie in dieser Höhe die wenigsten erwartet hatten.

Iisalo wollte in diesem Spiel erfahren, wo sein Team im europäischen Vergleich steht. Er dürfte sich gefreut haben: Die Antwort seiner Mannschaft war beeindruckend.