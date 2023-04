BBL: Bonn zieht mit Sieg an ALBA vorbei

Die Telekom Baskets Bonn haben das Spitzenspiel in der Basketball-Bundesliga mit 84:77 (17:12, 29:26, 19:15, 19:24) gewonnen. Gegen den bisherigen Spitzenreiter ALBA Berlin waren die Bonner vor allem in der ersten Halbzeit das bessere Team. Mit dem Erfolg zog Bonn an Berlin vorbei und liegt nun auf Kurs Hauptrundenmeister.

Baskets in Durchgang eins besser

Das Spiel begann vielversprechend: Leon Kratzer markierte per sehenswertem Dunk die ersten Punkte für die Gastgeber. Die Berliner begannen dagegen nervös, leisteten sich in den ersten Minuten schon drei unnötige Ballverluste. Die Bonner wirkten dagegen wacher, allerdings funktionierte bei den Gastgebern ebenfalls nicht jeder Spielzug. Nach dem ersten Viertel lagen die Baskets 17:12 vorne.