Bonn konnte sich derweil weiter auf den Dreier verlassen, traf zwischenzeitlich starke 57 Prozent. Aber auch Oldenburg traf vier Dreier in Folge und ging dann durch MaCio Teague, der sich erst den Ball klaute und dann Freiwürfe versenkte, erstmals in Führung (36:35). Weil Karsten Tadda dann Drechsel beim Dreierversuch foulte, gingen die Gastgeber mit einer 39:35-Führung in die Halbzeit.

Bemerkenswert: Bonns Topscorer TJ Shorts blieb in der ersten Halbzeit ohne Punkte. Auch von der Freiwurflinie vergab Shorts zwei Mal.

TJ Shorts dreht auf

Das änderte sich kurz nach Wiederbeginn - und wie. Shorts erzielte in weniger als drei Minuten gleich neun Punkte in Folge, sieben von der Freiwurflinie, und brachte Bonn eigenhändig mit 44:41 in Führung.

Oldenburg antwortete mit einem 6:2-Lauf und holte sich die Führung zurück. Bonn ließ sich in einem intensiven und umkämpften Spiel aber nicht abschütteln. Die Führung wechselte gegen Ende des dritten Viertels mehrfach. Vor dem Schlussabschnitt hatten die Bonner knapp mit 56:55 die Nase vorn.