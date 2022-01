Oldenburg kann eine Halbzeit mithalten

Bonn kam gut in die Partie, ohne glänzen zu müssen. Die Oldenburger machten viele Fehler, verloren gleich mehrfach in der Offensive den Ball. Dazu kamen einige Fehlwürfe und kein einziger Offensiv-Rebound. So konnten die Telekom Baskets Bonn bis zur ersten Viertelpause auf 17:11 davonziehen. Dass der Vorsprung der Bonner nicht höher ausfiel, lag daran, dass auch die Gäste im ersten Abschnitt sieben Turnover produzierten.