Das erste Viertel verlief fast genauso wie im Hinspiel: Der Tabellenführer der Basketball-Bundesliga begann stark und dominierte die Partie vor allem über starke Drei-Punkte-Würfe. Dazu holten die Bonner die defensiven Rebounds.

Starke Drei-Punkte-Würfe und schnelle Gegenstöße

Die schnellen Gegenstöße brachten Bonn leichte Punkte, die vornehmlich durch den agilen TJ Shorts II, Rückkehrer Javontae Hawkins sowie den wurfstarken Collin Malcolm erzielt wurden. Vilnius leistete sich viele Fehler. Nach dem ersten Viertel lagen die Hausherren mit 26:15 in Front.

Vilnius kommt besser ins Spiel

Im zweiten Abschnitt änderte sich das Bild. Drei-Punkte-Würfe gelangen den Baskets nun kaum noch. Vilnius stand in der Defensive wesentlich besser und nötigte den Bonnern zudem mehrere Fouls ab. Besonders der Isländer Elvar Fridriksson konnte mit mehreren Freiwürfen punkten. So schrumpfte der Elf-Punkte-Vorsprung auf vier Zähler. Mit einer 41:37-Führung gingen die Baskets in die Pause.

Nach dem Wechsel mit neuem Schwung

Nach dem Wechsel kamen die Bonner mit neuem Schwung aus der Kabine. Das Iisalo-Team holte nun wieder die Rebounds und zeigte sich äußerst treffsicher. Nach vier Minuten war der Vorsprung auf vierzehn Punkte angewachsen (56:42). Die Hausherren hatten ihren Rhythmus wiedergefunden, während die Litauer dem Druck nun kaum noch etwas gegenzusetzen hatten.

Lediglich der Amerikaner Marcus Foster konnte mit einigen gelungenen Würfen für Vilnius punkten. Nach diesem starken Abschnitt führten die Baskets mit 74:50.

Am Ende ein souveräner Sieg

Bonn hatte dem litauischen Meister im dritten Abschnitt den Zahn gezogen. Die Baskets hatten den Gegner, der nicht mehr an den Erfolg glaubte, im Griff. Am Ende zogen die Baskets mit einem souveränen 99:72 in das Viertelfinale ein. TJ Shorts II war auf Bonner Seite mit 22 Punkten am treffsichersten, gefolgt von Hawkins (20).