Vechtas Edga Sosa war mit 30 Punkten bester Werfer der Partie. Auf Bonner Seite traf Chris Babb mit 18 Punkten am besten. Anthony DiLeo steuerte 16 Punkte und fünf Assists bei. Neuzugang Alex Hamilton stand erstmals in der Startelf der Baskets und erzielte neun Punkte und fünf Assits.

Baskets mit 22:4-Lauf

Die Baskets verschliefen zunächst den Start in die Partie und lagen nach acht Minuten bereits 13:25 zurück. Die Bonner fanden aber die richtige Antwort und konterten mit einem satten 22:4-Lauf und gingen Mitte des zweiten Viertels mit sechs Punkten und Führung (35:29, 15.). Bis zum Ende des Viertels schafften die Gäste aber noch den Ausgleich und so ging es bei 48:48 in die Kabine.