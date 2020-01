Nach dem ersten Sieg im Jahr 2020, am vergangenen Mittwoch (15.01.2020) in der Champions League, siegten die Telekom Baskets Bonn am Samstag (18.01.2020) auch in der Basketball Bundesliga gegen die Gießen 46ers. Der knappe 88:85- Erfolg war nach fünf Bundesliga-Niederlagen in Serie und nur einem Sieg aus den letzten zwölf Spielen erst der dritte Bundesliga-Erfolg für die Baskets in dieser Spielzeit.

Im ersten Viertel kamen die Bonner gut in die Partie und führten schnell 12:5, ehe Gießen nach einem 12:0-Lauf in Führung ging. Mit einem 16:20-Rückstand aus Baskets-Sicht ging es in das zweite Viertel.