BBL: Baskets festigen mit Arbeitssieg die Tabellenführung

Die Telekom Baskets Bonn haben ihre Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga durch ein 89:83 (53:40) gegen die Löwen Braunschweig gefestigt. Bester Werfer der Partie war Bonns Jeremy Morgan mit 24 Punkten. Damit bleiben die Bonner zuhause ungeschlagen und grüßen auch im neuen Jahr von der Spitzenposition der Tabelle.

Bonn startet stark

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart: Mit einem 8:0-Lauf gingen sie in Front. Erst nach drei Minuten schaffte Braunschweig die ersten Punkte. Im Anschluss kämpften sich die Gäste zurück, kamen auf 14:16 heran. Doch dann zog Bonn das Tempo wieder an. Mit 29:19 ging es in die erste Viertelpause.

Im zweiten Viertel zogen die Bonner erstmal noch weiter davon. Braunschweig schien keine Antwort auf die starke Bonner Offensive zu haben. Vor allem Jeremy Morgan durfte teilweise ohne Gegenwehr schalten und walten. Aber dann fanden die Löwen wieder besser rein und verhinderten, dass sich die Baskets entscheidend absetzen konnten. Zur Halbzeit stand es 53:40.

Braunschweig kommt fast zurück

Nach der Pause bot sich plötzlich ein anderes Bild: Bonn war nicht wach, Braunschweig dagegen umso mehr. Die Gäste kämpften sich wieder auf vier Zähler heran. Die Partie war wieder offen. Die Baskets retteten sechs Punkte Vorsprung in den Schlussabschnitt.

Im Schlussviertel entwickelte sich ein Basketball-Krimi: Punkt für Punkt kämpfte sich Braunschweig heran. Zwei Minuten vor dem Ende vergaben die Löwen die Chance zur erstmaligen Führung. Bonn konterte stattdessen. Mit 82:79 ging es in die "Chrunch Time" der letzten 90 Sekunden. Braunschweig traf bei seinen Versuchen den Korb dann nicht - Bonn ging als glücklicher Sieger vom Feld.

red | Stand: 29.12.2021, 22:26