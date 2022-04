Bonner Dominanz in Halbzeit eins

Die Baskets waren vom Tipoff weg heiß von der Dreierlinie und warfen sich mit Dreiern von Javontae Hawkins, Skyler Bowlin, Oleksandr Lypovyy, Justin Gorham und Saulius Kulviets schnell eine 17:11-Führung heraus. Beim Stand von 21:11 nahmen die Gäste ihre erste Auszeit. Bonn hatte zu diesem Zeitpunkt mit starkem Teamspiel bereits acht Assists gesammelt. Die Dominanz der Baskets brach aber auch nach dieser Pause nicht und am Ende des Viertels führte Bonn bereits mit 24:14.

Zu Beginn des zweiten Viertels wurde das Spiel der Baskets zerfahrener. Göttingen verkürzte auf sechs Punkte Rückstand und die Bonner nahmen eine Auszeit (22:28). Ein Dreier von Hawkins gab den Startschuss zu einem 9:0-Lauf der Hausherren (37:22). Zur Pause hatte Bonn eine komfortable 42:28-Führung.

Baskets verspielen hohe Führung

Zu Beginn der zweiten Hälfte kämpfte sich Göttingen Punkt für Punkt wieder heran. Beim Stand von 44:40 nahm Tuomas Iisalo die nächste Bonner Auszeit. Die Baskets leisteten sich aber weiterhin leichte Ballverluste und so ging Göttingen wenig später mit 47:46 in Führung. Es ging mit immer wechselnden Führungen weiter in einem nun ausgeglichenen Basketballspiel. Die Bonner gingen nun zunehmend zum Korb und wurden in dieser Phase insbesondere von Tyson Ward im Spiel gehalten. Zum Ende des dritten Viertels führten die Baskets knapp mit 58:56.

In einem dramatischen letzten Viertel blieb die Partie bis in die Schlussminuten eng. Dabei hatten die Baskets noch Glück, dass Göttingens Philipp Hartwich zwei Dunks missglückten und den Gästen so eigentlich sichere Punkte entgingen. Von der Dreierlinie trafen die Baskets in der zweiten Halbzeit so gut wie gar nichts mehr. Auch eine schwache Freiwurfquote (64 Prozent) machten den Bonnern das Leben schwer.

Hawkins und Tadda entscheiden die Partie

Erst in den letzten beiden Minuten konnten sich die Baskets wieder absetzen. Hawkins wurde zum entscheidenden Spieler in der Crunch Time für die Rheinländer. Der US-Amerikaner erzielte fünf Punkte in Folge in den letzten Minuten, Karsten Tadda verwandelte den entscheidenden Korbleger 15 Sekunden vor dem Ende zum 78:76-Sieg. Topscorer der Partie war Hawkins mit 25 Punkten.

Für die Baskets geht es am kommenden Freitag (29.04.2022/20.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel in Ulm weiter.

Quelle: bh