Bis zur 6. Minute konnten die Baskets am Dienstagabend die Partie des 20. Spieltages ausgeglichen halten (13:13), führten kurz zuvor sogar noch mit 12:11. Es war die letzte Bonner Führung in dieser Partie. Die Gäste zogen bis Ende des ersten Viertels auf 24:30 davon. Das zweite Viertel endete unentschieden, so dass der Sechs-Punkte-Rückstand auch zur Halbzeit Bestand hatte.