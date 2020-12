Fünftes Spiel, fünfte Niederlage: Die Baskets Bonn bleiben Tabellen-Schlusslicht der Basketball-Bundesliga. Gegen die Baskets Oldenburg verloren die Bonner am Sonntagnachmittag in eigener Halle knapp mit 92:97 (47:46). Bonns Deividas Galius war mit 25 Punkten Topscorer der Partie. James Thompson steuerte 13 Punkte und sieben Rebounds bei. Auf Oldenburger Seite traf Altmeister Ricky Paulding mit 19 Punkten am besten.

Gute Bonner Trefferquoten

Nach der peinlichen 63:93-Klatsche gegen die Hamburg Towers am vergangenen Donnerstag mussten die Baskets eine Reaktion zeigen und das das taten sie auch. Trefferqouten von 54 Prozent aus dem Feld und 68 Prozent von der Dreierlinie konnten sich sehen lassen. So konnten die Bonner die Partie gegen die favorisierten Oldenburger, die durch den Sieg die Tabellenführung übernahmen, bis zum Schluss offen gestalten. Die Bonner erwischten den besseren Start in die Partie und erspielten sich früh in der Partie ein Punktepolster. Es dauert mehr als zwei Minuten, ehe die Gäste überhaupt ihre ersten Punkte erzielten. Chris Babb stetlte nach fünf Minuten per Dreier auf 15:8. Dann fanden die Oldenburger aber langsam ihren Rhythmus und kamen bis zum Ende des Viertels auf vier Punkte heran (20:16).