Die Bonner unterlagen am Dienstagabend Titelverteidiger Alba Berlin in einer umkämpften Partie mit vielen Führungswechseln mit 82:90 (40:39). Zwar führen die Bonner die Gruppe A nach den beiden souveränen Siegen zum Auftakt weiter an, Alba muss jedoch noch gegen Braunschweig und Oldenburg spielen und könnte die Bonner noch vom Spitzenplatz verdrängen. Coronabedingt hatten die Berliner zuvor noch kein Spiel im Pokal bestritten. In vier Gruppen kämpfen jeweils vier Mannschaften um den Einzug in das Halbfinale, an dem nur die Gruppenersten teilnehmen.

Deividas Gailius war mit 20 Punkten bester Werfer der Bonner. Josh Hagins steuerte 17 Zähler bei. Leon Kartzer steuerte neun Rebounds bei. Auf Berliner Seite traf Maodo Lo mit 16 Zählern am besten.