Die Saison schlossen die Kölner als Tabellenvierter ab und scheiterten dann in den Playoffs an den Karlsruhe Lions - mit dem Abstieg hatte das Team jedenfalls nichts zu tun. Dennoch werden die RheinStars in der kommenden Saison die Liga verlassen - in die Drittklassigkeit. Wie der Klub am Mittwoch (09.05.20189 mitteilte, werde man in der ProB antreten.