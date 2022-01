Parker Jackson-Cartwright - die Lebensversicherung der Baskets Bonn

"Seine Spielweise passt gut zu unserem System - sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung" - dieses Zitat stammt vom Trainer der Bonner Baskets, Tuomas Iisalo. Es ist aus dem Sommer 2021 und beschrieb seinerzeit den neuen Spielmacher der Baskets: Parker Jackson-Cartwright.

Ein halbes Jahr später ist kaum zu glauben, wie gut der 26-jährige Point Guard eingeschlagen hat - mit 40 Punkten stellte er am Sonntag gegen Bamberg einen neuen Saison-Punkterekord auf.

Schon in England und Frankreich wertvollster Spieler

"PJC", wie der Spielmacher umgangsprachlich genannt wird, ist, neben dem erfolgreichen Coach Iisalo, einer der maßgeblichen Gründe für den unerwarteten Bonner Höhenflug. Das Team, was letztes Jahr nur mit Mühe in der Liga blieb, steht derzeit völlig überraschend auf Platz zwei der Tabelle.

Dass Jackson-Cartwright ein sehr guter Basketballer ist, bewies er schon vor seiner Zeit in Bonn. Ausgebildet von der renomierten University of Arizona, wurde er sowohl in Englands Basketball-Liga 2019 als auch in Frankreichs 2. Liga ein Jahr später zum wertvollsten Spieler gewählt.