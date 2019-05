Drittes Aufeinandertreffen in den Playoffs

Zum dritten Mal stehen sich beide Teams in einer Playoff-Serie gegenüber und die Bilanz hat es in sich. Sowohl im Finale 2009 als auch in den Viertelfinals 2013 und 2014 gingen die Duelle über die volle Distanz von fünf Spielen. Jedes Mal setzten sich die Norddeutschen im entscheidenden Spiel durch.

Cummings ist der Star bei Oldenburg

Angeführt von BBL-Topscorer Will Cummings (20,5 Punkte pro Spiel) belegte Oldenburg in der Hauptrunde mit 28 Siegen und nur sechs Niederlagen einen starken zweiten Tabellenplatz hinter dem FC Bayern München. Die Bonner wiederum sicherten sich am letzten Spieltag mit einem 102:98-Sieg gegen den Spitzenreiter noch Platz sieben und damit das Duell mit Oldenburg in der ersten Playoff-Runde.