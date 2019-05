Mayo überragt vor der Pause

Nach ausgeglichenem Beginn zogen die Hausherren dreieinhalb Minuten vor dem Ende des ersten Viertels auf 18:10 davon, doch Bonn am mit sieben Punkten in Folge umgehend zurück. Kurze Zeit später lag Odenburg erneut mit sechs Punkten vorne (24:18), doch die Gäste blieben im Spiel und beendeten den Spielabschnitt mit einem 21:24-Rückstand. Elf der 21 Bonner Punkte erzielte allein Josh Mayo.

Auch im zweiten Viertel bauten die Oldenburger ihre Führung immer wieder aus, doch Bonn hielt den Vorsprung des Gegners einstellig. Auch weil Mayo sein heißes Händchen behielt und vier seiner sechs Dreierversuche traf (17 Punkte in der ersten Hälfte). Doch auch die anderen Bonner Spieler waren involviert. Bis zur Halbzeitpause hatten alle zehn eingesetzten Baskets-Spieler gepunktet und den Rückstand auf 46:49 verkürzt.

17:0-Lauf entscheidet die Partie

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild erstmal nicht. Oldenburg ging immer wieder in Front und Bonn kämpfte sich heran. Nach dreienhalb Minuten sorgte Charles Jackson per Dunk für den 55:55-Ausgleich. Die Führung wechselte nun immer wieder, obwohl Oldenburg Mayo inzwischen besser im Griff hatte. Erst in der Schlussminute legten die Hausherren noch einmal einen 8:0-Lauf zum 71:64 hin.

Dieser Trend setzte sich auch im Schlussviertel fort. Elf weitere Punkte der Gastgeber blieben von Bonn unbeantwortet und so war beim Stand von 82:64 und einem 17:0-Lauf (!) eine Vorentscheidung gefallen. Oldenburg brachte die Führung locker ins Ziel. Topscorer der Partie war Bonns Jackson mit 28 Punkten.