Nach sechs Siegen in Folge ist die Erfolgsserie der Telekom Baskets Bonn in der BBL zu Ende gegangen. Bei den ebenfalls formstarken EWE Baskets Oldenburg (achter Sieg in Serie) mussten sich die Rheinländer am Mittwochabend (03.04.2019) mit 95:109 (52:52) geschlagen geben. Bonn bleibt auch nach der Niederlage als Tabellensechster auf Play-off-Kurs.