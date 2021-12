BBL: Baskets Bonn setzten Siegesserie in Bayreuth fort

Die Baskets Bonn haben in der BBL bei medi Bayreuth mit 96:71 (47:40) am Mittwoch den siebten Sieg in Serie gefeiert und zogen somit nach Punkten wieder mit Spitzenreiter Bayern München gleich (beide 20:4). Diesen Erfolg hatten sie vor allem vielen Ballgewinnen, ihren Offensiv-Rebounds und Jeremy Morgan zu verdanken.