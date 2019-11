Phoenix Hagen steht unter Druck

Hagen ist ein traditioneller Basketballstandort. Kommen die Zuschauer weiterhin zu den Spielen oder bleiben sie zunehmend fern?

Seidel: Bisher bleibt der Zuschauerschnitt relativ stabil bei über 2000. Das ist völlig in Ordnung und die Fans feuern uns auch an. Auch beim letzten Auswärtsspiel war die halbe Halle in unserer Hand, da sind rund 300 Fans mitgereist. Die Unterstützung der Fans ist absolut erstligareif. Es geht jetzt darum, dass wir sportlich mitziehen und der Funke vom Spielfeld auf die Tribünen überspringt. Aber die Zuschauer sind natürlich alle sehr besorgt und nervös, was mit ihrem Lieblingsverein gerade passiert. Das ist völlig okay, denn uns geht es ja auch nicht anders.