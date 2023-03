Baskets Bonn nach Sieg in Frankfurt Tabellenführer

Frankfurt zunächst in Führung

Die favorisierten Bonner hatten zunächst Probleme, ins Spiel zu finden. Über weite Strecken des ersten Viertels lag Gastgeber Frankfurt in Führung.

Doch nach den anfänglichen Schwierigkeiten übernahm Bonn Stück für Stück die Spielkontrolle, glich zum Ende des ersten Viertels zum 18:18 aus und erarbeitete sich im folgenden Spielabschnitt die verdiente Führung.

Top-Scorer Collin Malcolm

Erfolgreichster Scorer in dieser Phase war Tyson Ward, der bis zur Pause elf Punkte erzielte. Mit einem 44:32 aus Sicht der Baskets ging es in die Pause.

In der zweiten Spielhälfte bauten die Bonner ihren Vorsprung immer weiter aus, zeitweise lagen sie mit 30 Punkten vorne und gewannen schlussendlich 88:61.

Top-Scorer der Bonner war Collin Malcolm mit 16 Punkten. Rückkehrer Javontae Hawkins kam auf 12 Punkte, TJ Shorts II steuerte 11 Punkte bei.

Erst Champions League, dann Würzburg

Für die Baskets geht es bereits am Mittwoch in der Champions League weiter. Dann empfängt Bonn in der Runde der letzten 16 den litauischen Klub Lietuvos Rytas Vilnius. In der Bundesliga ist der nächste Gegner am kommenden Sonntag Würzburg.