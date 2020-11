Entlassung: Baskets Bonn einigen sich mit Saibou

Nach WDR-Informationen haben sich beide Parteien gütlich geeinigt. Die Baskets hatten Saibou Anfang August fristlos entlassen, weil er unter anderem an einer Corona-Gegner-Demo in Berlin teilgenommen hatte. Ohne Sicherheitsabstand und Maske, so der Vorwurf. Außerdem hatte sich der gebürtige Kölner auf sozialen Medien geringschätzig zu den Corona-Schutzmaßnahmen geäußert.