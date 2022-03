Nach dem vorzeitigen Ende der DBBL -Hauptrunde und der Ansetzung der Playoffs ab dem 27. März, haben die Top-Teams trotzdem nicht viel Zeit zum Durchatmen. Denn am Wochenende (19./20.03.2022) steht in Herne das "Final Four" an, die Finalrunde des Pokalwettbewerbs.

Im ersten Halbfinale treffen die Rheinland Lions auf die Rutronik Stars Keltern, im zweiten Spiel empfangen die Lokalheldinnen des Herner TC die TK Hannover Luchse. Sonntag steht dann das Finale an.

Überraschungsteam Rheinland Lions mit Ambitionen

Besondere Ambitionen sich den Pokal zu holen, dürften die Rheinland Lions haben. Die Bergischen beendeten die DBBL-Hauptrunde mit einem komfortablen Vorsprung an der Spitze der Tabelle (42 Punkte), verloren nur drei Spiele. In der beeendeten Liga-Hauptrunde waren die Pokal-Konkurrentinnen des Herner TC sowie aus Hannover (beide 32) und Keltern (30) lediglich Verfolgerinnen.

Dabei waren die Rheinland Lions erst zu dieser Saison wieder ins Basketball-Oberhaus aufgestiegen. Das Team um Ex-Nationalspielerin Birte Timm hat sich zum Meisterschaftskandidaten entwickelt - und könnte nun mit einem möglichen Pokalsieg schon vorzeitig Geschichte schreiben.

Die ARD zeigt einen Zusammenschnitt des Finalspiels am Sonntag auf sportschau.de.

Quelle: red