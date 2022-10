Baskets Bonn: Iisalo freut sich auf Champions-League- Premiere

"Das ist eine starke Gruppe", sagt Trainer Tuomas Iisalo im Gespräch mit dem WDR: "Das sind alles Mannschaften mit einem größeren Budget, als wir es zur Verfügung haben. Aber wir sehen uns nicht als Underdog oder Favorit, sondern als eins von vier starken Teams."

Achtelfinal-Aus gegen Athen im März 2020

Mit Athen trifft Bonn auf einen alten Bekannten. Gegen dem Champions-League-Sieger von 2018 sind die Baskets bei der letzten Teilnahme in der Saison 2019/2020 im Achtelfinale ausgeschieden. Allerdings stand mit Jonas Falkenstein nur ein Spieler aus dem aktuellen Kader auch schon damals bei den Baskets unter Vertrag.

Für die meisten Spieler wird es am Mittwoch eine Premiere in der Champions League. "Auch für mich als Trainer" , sagt Iisalo: "Wir freuen uns, dass wir gegen die europäischen Spitzenmannschaften spielen können."

Und auch wenn die europäische Elite, wie Alba Berlin, FC Barcelona oder Olympiakos Piräus in der Euro League unterwegs sind, ist das Niveau in der Champions League laut Iisalo "dieses Jahr sehr hoch. Der Wettbewerb wird von Jahr zu Jahr stärker."

Iisalo erwartet starken Gegner

Am Mittwoch erwartet Iisalo eine "sehr disziplinierte Mannschaft, offensiv sowie defensiv." Vor allem Point Guard Andrea Cinciarini und die "sehr guten Schützen Kassius Robertson und Michele Vitali " sowie "athletische und variable Big Men ", hebt der 40 Jahre alte Coach hervor.