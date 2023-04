Champions-League-Viertelfinale: Hauchdünne Niederlage für Baskets Bonn

Das Team von Headcoach Tuomas Iisalo verlor die erste Begegnung der "Best of three"-Serie am Mittwochabend 76:77 (42:40) - die erste Niederlage nach 17 wettbewerbsübergreifenden Siegen in Serie. Im europäischen Wettbewerb war es die zweite Niederlage im 13. Spiel.

Das zweite Viertelfinal-Spiel, das am Dienstag in Frankreich stattfindet, müssen die Bonner gewinnen, um nicht auszuscheiden. Der Serien-Sieger erreicht das Final Four (ab 12. Mai). Der Einzug in das Turnier der besten Vier wäre für Bonn der bisher größte internationale Kluberfolg. Bester Werfer für Bonn war TJ Shorts II mit 24 Punkten, bei Straßburg stach Marcus Keene mit 26 Zählern hervor.

Spiel auf Augenhöhe in Halbzeit eins

Dank Shorts kamen die Bonner gut in die Partie. Die ersten sechs Bonner Punkte erzielte der Baskets-Spielmacher selbst, ehe er Leon Kratzer per Alley Oop bediente. Doch die physisch robusten Straßburger hielten dagegen und gingen nach einem Korbleger von Keene erstmals in Führung (8:10). Nach einem unsportlichen Foul gegen Shorts drehte Collin Malcolm den Rückstand mit einem Dreier wieder in eine Führung (23:22), Bonn ging mit einer 25:22-Führung ins zweite Viertel.

Im zweiten Abschnitt ließ die Treffsicherheit bei den Gästen zunächst etwas nach, Bonn verteidigte effektiver. Javontae Hawkins baute die Bonner Führung per Dreier auf acht Zähler aus (32:24). Eineinhalb Minuten vor der Halbzeitpause brachte DeAndre Landsdowne Straßburg allerdings wieder auf zwei Punkte ran (40:38).

Bonn das etwas bessere Team in der Schlussphase

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte ging es eng zu, keines der beiden Teams konnte sich nennnenswert absetzen. Doch beim Stand von 52:52 gelang Straßburg ein 8:0-Lauf (52:60), Iisalo nahm eine Auszeit. Mit der Sirene am Ende des dritten Viertels brachte Sebastian Herrera die Bonner mit einem Dreier aus der Ecke wieder auf 58:60 ran.

Zu Beginn des Schlussviertels sorgte Herrera dann auch mit einem Dreier wieder für eine Baskets-Führung (61:60). Die Mannschaften kämpften leidenschaftlich um jeden Ball, fünf Minuten vor Spielende stand es 66:66. Nach einem technischen Foul verwandelten Herrera (1) und Hawkins (2) ihre Freiwürfe, Tyson Ward traf nach einem Herrera-Steal per Korbleger, Shorts legte einen Dreier nach - und so führte Bonn wieder mit acht Zählern (74:66).

Wieder kamen die Franzosen zurück, Keene verkürzte auf 74:72. 20 Sekunden vor Schluss war es erneut Keene, der mit einem Dreier zum zum 77:76 für die Gäste traf. Shorts nahm den letzten Wurf für Bonn, verfehlte den Korb aber.

Zweite Partie in Straßburg am Dienstag

Die zweite Viertelfinal-Partie findet am kommenden Dienstag (11. April/20 Uhr) in Straßburg statt. Falls ein drittes Spiel nötig werden sollte, haben die Bonner am 18. April (20 Uhr) wieder Heimrecht. Im nächsten Liga-Spiel treten die Baskets bereits am Samstag (20.30 Uhr) bei den Baskets Oldenburg an.