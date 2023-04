Champions League: Baskets Bonn können Geschichte schreiben

Nur zwei Niederlagen aus 28 Bundesliga-Spielen

So oder so wird deutlich, was für eine Saison die Bonner aktuell spielen. Mit nur zwei Niederlagen aus 28 Spielen kämpfen die Baskets mit Alba Berlin um die Tabellenführung in der BBL. Aktuell hat Alba die Nase vorn, aber auch ein Spiel mehr absolviert. Am 25. April kommt es übrigens in Bonn zum direkten Duell.

Aber nicht nur national hat Bonn in diesen Tagen die Chancen, Großes zu erreichen. International können die Baskets am Dienstag (20 Uhr) den größten Erfolg der Vereinsgeschichte klar machen: den Einzug ins Final Four der Champions League. 2017 standen die Baskets schon einmal in einem europäischen Halbfinale, allerdings im viertklassigen Europe Cup.

Sieg gegen Straßburg Pflicht

Vorraussetzung für den Einzug ins Final Four ist ein Sieg im entscheidenden dritten Spiel der Best-of-three-Serie gegen SIG Straßburg. Spiel eins hatten die Bonner in heimischer Halle knapp mit 76:77 verloren, aber durch einen 77:66-Sieg in Frankreich ausgeglichen.