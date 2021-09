"Wir konzentrieren uns auf das, was wir in der Gegenwart leisten können und schauen nicht zurück in die Vergangenheit", sagt der 39-Jährige Finne. Dass Iisalo in Bonn gelandet ist, war eine Überraschung. Die Merlins waren in der vergangenen Saison unter Iisalo das Überrschungsteam und zogen als Fünfter in die Playoffs ein und scheiterten im Viertelfinale gegen den FC Bayern (1:3).

Entwicklung als Saisonziel

Nicht wenige rechneten damit, dass Iisalo nach dem Engagement in Crailsheim zu einem europäischen Topclub wechselt, stattdessen heuerte er in Bonn an und möchte dort etwas aufbauen. Einen Tabellenplatz als Saisonziel hat Iisalo nicht ausgegeben. "Die Erwartungen von außen liegen eher auf den Resultaten und unsere richten sich mehr auf den Prozess der täglichen Arbeit. Und wir haben in den letzten beiden Jahren gesehen, dass, wenn wir gut arbeiten und fokussiert sind, auch die Resultate kommen" , sagte Iisalo dem "General-Anzeiger".

Wohin die Reise der Baskets genau gehen kann, ist aber nicht nur deswegen schwer vorherzusagen. Schließlich ist auch die Mannschaft neu aufgestellt. Leistungsträger wie Chris Babb oder TJ DiLeo haben den Verein verlassen.