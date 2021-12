Bonn holt Flügelspieler Hawkins

Der US-Amerikaner ist ein alter Bekannter von Coach Tuomas Iisalo - beide arbeiteten bereits in der Saison 2019/20 zusammen in Crailsheim. Hawkins erhält einen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

" Unser Kader wird durch Hawk noch flexibler und wir werden besser auf mögliche Verletzungen vorbereitet sein ", freute sich Iisalo über die Verstärkung. Die Bonner belegen in der Basketball-Bundesliga aktuell Rang zwei hinter Bayern München.

Stand: 16.12.2021, 11:40