Keine Mannschaft kann sich absetzen

Angeführt von Martin Breunig (insgesamt 16 Punkte) und Anthony DiLeo (insgesamt 18 Punkte) lieferten sich die Baskets und Besiktas in der ersten Hälfte ein Duell auf Augenhöhe. Bonn zeigte sich bei den Zwei-Punkt-Würfen treffsicher (13 von 21/61,9 Prozent), bei den Dreiern (3 von 11/27,2 Prozent) blieb noch Luft nach oben. Allerdings leisteten sich die Baskets auch zehn Turnover, sonst wäre wohl eine höhere Führung zur Pause möglich gewesen.

In der zweiten Hälfte bot sich ein ähnliches Bild, kein Team konnte sich zunächst absetzen. 5:35 Minuten vor Spielende lag Bonn mit 70:68 vorne, dann starteten die Türken einen 10:0-Lauf. Bei noch 34 Sekunden Spielzeit brachte Alec Brown die Baskets mit zwei verwandelten Freiwürfen wieder auf zwei Zähler heran (76:78). Doch Ismet Akpinar behielt bei den Gastgebern einen kühlen Kopf und traf 12 Sekunden vor Schluss aus Sicht der Baskets zum 76:80.

Die ersten Vier in der Gruppe kommen weiter

In der Champions League treten 32 Mannschaften an. Gespielt wird in vier Achtergruppen, die jeweils vier besten Teams jeder Gruppe kommen weiter. Im Achtelfinale und im Viertelfinale gibt es Hin- und Rückspiele. Die verbleibenden vier Klubs nehmen am Final Four teil. Die Champions League gilt nach der Euroleague und dem Eurocup als drittwichtigster europäischer Wettbewerb im Klub-Basketball.