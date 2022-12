Das Team von Trainer Tuomas Iisalo setzte sich am 5. Spieltag am Mittwochabend in Izmir mit 89:80 (43:33) durch und steht durch die Niederlage von Reggio Emilia bei AEK Athen (59:68) vorzeitig in der Top-16-Runde, in der ab Januar in vier Gruppen die Viertelfinal-Teilnehmer ausgespielt werden. Im letzten Vorrundenspiel treten die Bonner am 21. Dezember (18.30 Uhr) bei Reggio Emilia an. Beste Werfer bei Bonn waren TJ Shorts mit 26 und Collin Malcom mit 20 Zählern.

Bonn erarbeitet sich Vorsprung zur Halbzeitpause

Zu Beginn begegneten sich die Teams auf Augenhöhe. Bonn war durch Sebastian Herrera (2) und Jeremy Morgan (1) vor allem von der Drei-Punkte-Linie erfolgreich, wurde dann aber auch unter dem Korb stärker. Izmir war etwas treffsicherer (Wurfquote: 66 gegenüber 44 Prozent) und beendete das erste Viertel mit einer hauchdünnen 21:19-Führung.

Im zweiten Viertel konnten sich die Baskets etwas absetzen. Der erneut sehr agile Shorts bescherte den aggressiven Bonnern mit zwei verwandelten Freiwürfen erstmals eine Fünf-Punkte-Führung (26:21), die die von der Freiwurflinie treffsicheren Baskets auf acht Punkte (33:25) ausbauen konnten. Dabei profitierten sie unter anderem von mehreren technischen Fouls der Türken.

Izmir kam zwischenzeitlich wieder besser in die Partie, doch die Wurfquote sank deutlich (44 Prozent). So nahm Bonn, das zur Halbzeit in allen Statistiken vorne lag, einen Zehn-Punkte-Vorsprung mit in die Pause.