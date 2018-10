Nur ein Ballverlust in Halbzeit eins

In der schwach besuchten Halle in Thessaloniki konnte sich Bonn in der Schlussphase des ersten Viertels dank der vor allem offensiv starken Ra'Shad James, Bojan Subotic und Joshua Mayo absetzen und den Spielabschnitt mit 33:23 für sich entscheiden. Im zweiten Spielabschnitt kämpften sich die Hausherren bis zur Halbzeitpause auf 53:57 heran. Die Baskets leisteten sich in der gesamten ersten Hälfte nur einen Ballverlust und trafen die Hälfte ihrer Dreier-Versuche.

James und Mayo ganz stark

Auch nach dem Seitenwechsel hielt die starke Wurfquote der Bonner an und so bauten die Rheinländer ihre Führung schnell wieder aus. Mitte des dritten Viertels erhielt Bonns James Webb III vom Schiedsrichter ein disqualifizierendes Foul, weil er den griechischen Fans den Mittelfinger gezeigt hatte. Mit einer 82:76-Führung ging Bonn in das letzte Viertel. Die Rheinländer hielten ihre Führung und kamen am Ende zu einem knappen 100:95-Erfolg. Topscorer der Partie waren James mit 21 und Mayo mit 20 Punkten.

Am Sonntag (21.10.2018) treten die Bonner in der Bundesliga beim FC Bayern München an.

Stand: 16.10.2018, 20:32