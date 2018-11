Während sich Bonn nach dem Sieg gegen Würzburg und einem insgesamt ordentlichen Saisonstart in guter Verfassung befindet, musste Opava am Wochenende in der tschechischen Liga gegen BK Pardubice eine empfindliche 55:100-Pleite einstecken. In der heimischen NBL belegt Opava nach zehn Spieltagen den neunten Rang. Im Kader des Bonner Gegners haben besitzen 14 Spieler die tschechische Staatsbürgerschaft. Einen ausländischen Akteur gibt es im Team von Trainer Petr Czudek nicht.