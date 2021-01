Zum dritten Mal: O´Shea will Baskets aus der Krise führen

Nun soll Chris O´Shea also zum dritten Mal die Bonner aus der Krise führen. Denn da stecken sie seit Saisonbeginn. Nach elf Spielen und nur drei Siegen ist Bonn Tabellen-14., punktgleich mit dem 16. aus Göttingen und hat nur zwei Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. O´Shea soll das Potential der im Sommer komplett neu aufgestellten Mannschaft ausschöpfen.

Kratzer und Babb sind gefordert

Neuzugänge wie Chris Babb und Leon Kratzer, die ihre Klasse schon andernorts unter Beweis stellen konnten, blieben bislang deutlich hinter ihren Erwartungen. Kratzer, der im Sommer aus Frankfurt an den Rhein wechselte und bei den Hessen im Schnitt 10,1 Punkte erzielte, kommt bei den Baskets nur auf einen Wert von 6,2 Punkten im Spiel. Auch Babb kann noch nicht konstant überzeugen (12,8 Punkte im Schnitt). Noch in der Saison 2015/16 avancierte der 30-jährige Shooting Guard mit 15,4 Punkten zum Ulmer Leistungsträger.

O´Shea erwartet deutliche Antwort der Mannschaft