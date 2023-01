Trotz einer zwischenzeitlichen 12-Zähler-Führung Bonns punktete Ulm konstant von der Freiwurflinie und kam immer wieder ran, weil die Baskets in manchen Szenen die letzte Konsequenz vermissen ließen und sich das Leben selbst schwer machten. "Wir schießen uns selbst in den Fuß" , kritisierte Trainer Iisalo in einer Auszeit. Bonn kontrollierte zwar das Spiel, hätte zur Halbzeit aber höher führen können als 52:43.

Bonn zieht nach Ulmer Strohfeuer davon

Ulm startete mit einem 7:0-Lauf in die zweite Halbzeit und kam bis auf vier Punkte ran (52:56). Doch nach dem guten Auftakt der verbesserten Gastgeber bekamen die Baskets die Partie wieder schnell in den Griff und zogen mit einem 11:2-Lauf davon: Ward sorgte zwei Minuten vor Ende des dritten Abschnitts mit einem Korbleger für eine 15-Punkte-Führung (76:61) Bonns.

Mit einer 80:68-Führung ging Bonn ins letzte Viertel und hatte einen immer besseren Spielfluss, dem Ulm nicht mehr viel entgegenzusetzen hatte. Spätestens nach zwei Dreiern von Sebastian Herrera in Folge zum 93:74 fünf Minuten vor Spielende wurde es sehr ruhig in der Ulmer Halle.

Das nächste Spiel bestreiten die Bonner am kommenden Freitag. Das Heimspiel gegen die Rostock Seawolves wird um 19 Uhr angeworfen.