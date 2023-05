Dies teilte die Liga am Donnerstag (04.05.2023) mit. Der 25-Jährige bekam bei der von Trainern, sportlichen Leitern, Kapitänen und Journalisten durchgeführten Wahl 88 Prozent der Stimmen.

Bonn stellte schon letzte Saison den MVP

Damit setzte sich Shorts deutlich vor DeWayne Russell (EWE Baskets Oldenburg) und Stanley Whittaker (Würzburg Baskets) durch.

Im Vorjahr hatte Shorts als Profi der Hakro Merlins Crailsheim noch den zweiten Platz belegt. Wertvollster Spieler der vergangenen Saison wurde Parker Jackson-Cartwright, ebenfalls im Bonner Trikot.

63 Prozent der Stimmen für Iisalo

Auch in der Trainerkonkurrenz gab es für Bonn Grund zum Jubeln: Tuomas Iisalo wurde zweiten Mal nacheinander zum Trainer des Jahres gewählt.

Iisalo erhielt 63 Prozent der Stimmen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Roel Moors (BG Göttingen) und Sasa Filipovski (Würzburg Baskets).

Der 40-jährige Finne thront mit dem Klub in der BBL nach 32 Spieltagen an der Tabellenspitze und hat beste Aussichten auf den Hauptrundensieg, in der Champions League steht Bonn im Final Four.

Headcoach Iisalo dankt Bonner Spielern

Baskets-Trainer Tuomas Iisalo gibt Anweisungen aus der Coachingzone.

"Ein Trainer kann das Spiel nicht direkt beeinflussen, daher gilt der größte Dank unseren großartigen Spielern, die ein ungewöhnlich hohes Maß an Engagement und Aufopferung gezeigt haben" , sagte Iisalo: "Wie immer ist diese Auszeichnung das Ergebnis einer großartigen Teamarbeit. Lasst uns die Saison in gleicher Weise beenden."

Iisalo, der 2021 von Ligakonkurrent Hakro Merlins Crailsheim zu den Telekom Baskets gekommen war, hat sein Team in bislang 66 BBL-Spielen zu 56 Siegen geführt. Der Klub verlor 2022/23 wettbewerbsübergreifend nur fünf Partien.