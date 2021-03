Am Sonntagnachmittag behielt Bonn im Nachholspiel vom 25. Spieltag beim 83:73 (21:24, 15:23, 25:8, 22:18) gegen die Würzburger die Oberhand. Lange hatte eigentlich Würzburg mehr vom Spiel, doch ein sagenhafter 21:0-Lauf der Rheinländer leitete maßgeblich den Bonner Sieg ein. Top-Scorer für Bonn waren Jalen Hudson (14) und Chris Babb (13), für Würzburg fuhren Florian Koch (16) und Murphy Holloway (14) die meisten Zähler ein.

Guard Chris Babb zurück im Bonner Aufgebot

Shooting Guard Babb kehrte nach seiner Verletzung wieder zurück in den Bonner Kader und brachte sich gleich engagiert ein. Sein erster Wurf nach einer knappen Minute landete jedoch erstmal nur auf dem Ring. Nicht dabei war hingegen Deividas Gailius - sein Vertrag war am Freitag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden.

Die ersten Bonner Punkte besorgte Center Leon Kratzer per Dunking zum 2:5. Bonns Alexander Hamilton nutzte kurz darauf ein Fast Break zum 4:5. In der physisch anspruchsvollen Anfangsphase gegen energisch attackierende Würzburger gelang es Bonn besonders über den 2,12 Meter großen Kratzer, der gegen Würzburgs Koch körperliche Vorteile hatte, Akzente zu setzen.

Allerdings waren die Baskets in der Defensive nicht so griffig und präsent wie die Gastgeber. Zwei Minuten vor Ende des ersten Viertels glich Bonn erstmals aus zum 19:19 - die Baskets gingen dennoch mit einem 21:24 in den zweiten Abschnitt.

Fehlender Zugriff in der Defensive, schwache Dreierquote

Zunächst zog Würzburg dann etwas davon, aber Bonns Guard Alex Hamilton, der bei Fast Breaks ordentlich Dampf machte und auch einige clevere Pässe spielte, brachte sein Team dann mit einem präzisen Wurf und anschließendem Freiversuch wegen eines Fouls zwischenzeitlich wieder auf 26:29 ran.

Babb blockte in der Folge dann stark Würzburgs Tyson Ward am Korb ab, verpasste es aber, seine Defensivaktion beim Gegenstoß zu vergolden. Auch Anthony "TJ" DiLeo trennte Holloway mit einer flinken Bewegung vom Ball, doch solche defensiven Lichtblicke blieben die Ausnahme. Generell ließ auch die Bonner Offensivleistung im zweiten Viertel zu wünschen übrig. Von der Dreierlinie klappte gar nichts: Nur einer von zwölf Versuchen aus der Distanz fand den Weg in den Korb.

Wie ausgewechselt: Voigt schimpft und rüttelt Team wach

Früh in der zweiten Hälfte wurde Babb schon für sein viertes Foul verwarnt. Außerdem ging ein technisches Foul auf das Konto von Bonn-Coach Will Voigt, weil er sich lautstark beim Schiedsrichter beschwerte - was offenbar sein Team wachrüttelte.

Besonders Hudson ging voran und versenkte einen Dreier, der Baskets-Rückstand schmolz auf nur noch 52:55 zusammen. Nur kurz darauf glich Babb mit dem nächsten Wurf von der Dreierlinie aus. Hudson und Babb stellten die Anzeigetafel für den Schlussabschnitt noch auf 61:55. Die Baskets spielten wie ausgewechselt.

Erstaunlicher Bonner 21:0-Lauf

Im letzten Viertel baute Bonn den beinahe absurden Lauf direkt mit den ersten beiden Angriffen auf 21:0 aus. Auch defensiv traten die Rheinländer schon seit dem dritten Viertel stark verbessert auf.

Babb übernahm wieder federführend das Aufbauspiel. Strahinja Micovic drehte im letzten Abschnitt auf und traf beinahe aus allen Lagen, Isaiah Philmore steuerte ebenfalls wichtige Punkte gegen Ende der Partie bei.