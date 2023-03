Das Team von Bonn-Trainer Tuomas Iisalo siegte am Sonntagnachmittag in Chemnitz mit 81:79 (42:46) und ist nach dem 22. Sieg im 24. Saisonspiel rechnerisch nicht mehr von den ersten acht Plätzen zu verdrängen. Durch ihren neunten Erfolg in Serie schoben sich die Bonner zunächst an die Tabellenspitze, verloren sie am Abend aber wieder an Alba Berlin. Der Meister setzte sich gegen Bamberg 84:67 durch.

Chemnitz in der ersten Halbzeit stark

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel mit knapper Chemnitzer Führung gelang den Gastgebern zu Beginn des zweiten Viertels ein 11:0-Lauf - dank aggressiver Verteidigung und guter Wurfverwertung. Und auch danach lief es gut für Chemnitz vor 4.251 Fans in eigener Halle: Die Schiedsrichter sahen ein unsportliches Foul von Bonns Michael Kessens, der Chemnitzer Aher Uguak verwandelte die vier folgenden Freiwürfe allesamt. Kurz darauf traf Jason George einen Dreipunktwurf zum 42:25 für die Sachsen (16. Minute).