Doch dann passte bei Bonnern plötzlich nichts mehr, viele Fehler und ein unsportliches Foul von Sebastian Herrera sorgten für einen 9:0-Lauf der Berliner, die zwei Minuten vor der Halbzeit plötzlich durch einen Dreier von Malte Delow mit fünf Punkten führten (44:39). In die Halbzeit gingen die Hausherren mit eienr 48:44-Führung.

Viele Führungswechsel im dritten Viertel

Im dritten Viertel wechselte die Führung aber wieder schnell. Zwei Dreier in Folge von Tyson Ward und Finn Delany brachten die Bonner mit zwei Punkten in Front (52:50). Insgesamt zeigten sich beide Teams in dritten Abschnitt treffsicher von außen. So blieb es eng, immer wieder wechselte die Führung. Das letzte Wort im dritten Viertel hatten die Baskets: Deane Williams sorgte per Korbleger für die knappe 63:62-Führung vor dem Schlussdrittel.

Im Schlussviertel taten sich die Bonner jedoch zunehmend schwer. Berlin zog in der Verteidigung an und sorgte so für mehrere Bonner Ballverluste. Nach fünf Minuten hatten die Bonner gerade einmal vier Punkte erzielt. Das nutzte Alba, um sich auf 72:67 abszusetzen. Albas Nationalspieler Maodo Lo sorgte vier Minuten vor dem Ende mit seinem Korbleger zum 76:69 für die bis dahin höchste Berliner Führung des Spiels.

Iisalo nahm noch einmal eine Auszeit. Gebracht hat es nichts. Berlin zog in der Verteidigung wieter an, erlaubte Bonn keine leichten Punkte. In der Offensive übernahm Maodo Lo das Kommando und bereitete für Ben Lammers vor, der per Dunk zum 78:69 traf.

Shorts vergibt Chance zum Ausgleich

Doch dann holte Alba die Baskets noch einmal selbst zurück ins Spiel. Luke Sikma foulte Shorts bei einem Drei-Punkte-Wurf. Shorts traf alle Würfe zum 78:74. Weil Tamir Blatt dann nur einen von zwei Freiwürfen traf und Shorts die Baskets auf 79:76 heranbrachte, hatten die Bonner sogar noch die Chance zum Ausgleich. Der Dreier von TJ Shorts geriet jedoch zu kurz. Blatt machte anschließend an der Freiwurflinie alles klar.

Nächster Gegner der Bonner sind am kommenden Samstag (20.30 Uhr) die Baskets Oldenburg.

