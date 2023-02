Auch zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Bonner alles im Griff, auch weil die Rostocker erst Mitte des Viertels ihren ersten Dreier der Partie trafen. Auch unter dem Korb dominierten die Rheinländer das Spiel, insbesondere am offensiven Brett. Und so wuchs der Bonner Vorsprung trotz mittlerweile überschaubarer Offensivleistung weiter an. Den Baskets gelangen im dritten Viertel zwar nur 13 Punkte, Rostock allerdings nur fünf.

Im letzten Viertel kamen die Gastgeber noch einmal auf. Dreieinhalb Minuten vor dem Ende war der Bonner Vorsprung auf neun Punkte geschmolzen. Die Baskets suchten nun vor allem ihren Topscorer Shorts, dem an diesem Tag aber nicht allzu viel gelingen wollte. Ein erfolgreicher Dreier von Karsten Tadda brachte die Bonner dann aber zurück in sichere Gewässer. Am Ende stand ein souveräner 77:62-Erfolg. Topscorer war Bonns Ward mit 12 Punkten.