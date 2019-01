Erst im zweiten Durchgang lief es für die Bamberger besser, die zuvor so treffsicheren Bonner bekamen immer mehr Probleme. Bis zur letzten Sekunden war für beide Teams das Weiterkommen drin, Tyrese Rice brachte Bamberg sieben Sekunden vor Schluss auf 89:87 nach vorn, danach stellte Nationalspieler Patrick Heckmann von der Freiwurflinie den Endstand her. Bonn kam beim letzten Ballbesitz nicht mehr zu einem Abschluss.

Auf Bonner Seite zeigte sich Martin Breunig mit 21 Punkten am treffsichersten vor Olivier Hanlan (16) und Josh Mayo (14). Endspielgegner der Bamberger ist Alba Berlin, das ebenfalls am Sonntag souverän mit einem 105:70-Erfolg bei den Skyliners Frankfurt in das Finale spazierte. Die Partie findet am 17. Februar in Bamberg statt, das Los entschied über den Gastgeber.

Stand: 20.01.2019, 20:54