Harter Brocken im Pokal: Bonn empfängt den Titelverteidiger

Daher ist es für die Hausherren schwer einzuschätzen, wen die Berliner am Dienstag auf das Feld schicken werden. Doch das will Co-Trainer Chris O’Shea keinesfalls als Alibi verstanden wissen. Für ihn ist die Aufstellung ohnehin nicht entscheidend: " Berlin ist eine gefährliche Mannschaft, egal wer auf dem Spielfeld stehen wird ", stellte O’Shea klar und verriet: " Wir bereiten uns auf ein Alba-Team in Bestbesetzung vor. "

Berlin mit gelungener Generalprobe, Pause für Bonn

Dass die Berliner trotz der langen Pause nichts verlernt haben, zeigten sie am Wochenende beim Bundesliga-Auftakt. Da feierten sie einen souveränen 79:66-Heimerfolg gegen Frankfurt. Bonn dagegen war zum Zuschauen verdammt, da ihr Gegner aus Bayreuth wegen zweier positiver Corona-Fälle weiterhin in Quarantäne feststeckte.