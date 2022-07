BBL-Pokal: Telekom Baskets Bonn im Achtelfinale erneut gegen Berlin

Dies ergab die Auslosung am Dienstagnachmittag. Die Achtelfinalpartien finden am 15. und 16. Oktober statt. Damit trifft Bonn zum dritten Mal in Folge in der ersten Runde auf Berlin. Der Klub nahm es auf Twitter mit Humor:

Das Achtelfinale im Überblick:

Brose Bamberg - FC Bayern München Basketball

Löwen Braunschweig - MLP Academics Heidelberg

Hamburg Towers - MHP Riesen Ludwigsburg

Medi Bayreuth - Syntainics MBC

BG Göttingen - Ratiopharm Ulm

Alba Berlin - Telekom Baskets Bonn

Hakro Merlins Crailsheim - Chemnitz Niners

s.Oliver Würzburg - EWE Baskets Oldenburg