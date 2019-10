Offenbar fand der Coach in der Pause die richtigen Worte, denn danach wurde sein Team deutlich stärker. Bei Bonn häuften sich dagegen die Ballverluste und Fehlwürfe. Vor allem Bayerns Danilo Barthel war in dieser Phase kaum zu stoppen und hatte großen Anteil, dass der Favorit ein 24:10-Viertel hinlegte und vor dem Schlussabschnitt sogar in Führung ging. Doch Bonn fing sich wieder. Zwar boten die Gäste jetzt nicht mehr den hochklassigsten Basketball, überzeugten aber mit Kampf und Einsatz.

Selbst als Top-Scorer Maodo Lo 33 Sekunden vor Spielende seinen insgesamt fünften Dreier des Abends zur 84:81-Führung für die Münchner versenkte, behielt das Päch-Team die Nerven. Zehn Sekunden vor dem Ende wurde Martin Breunig bei seinem Dreierversuch gefoult. Der letztjährige Allstar traf zwar nur zwei der fälligen drei Freiwürfe, schnappte sich aber seinen eigenen Offensiv-Rebound und erzielte im Getümmel sechs Sekunden vor Schluss den umjubelten Siegtreffer.

"Wir haben Eier bewiesen"

" Wir haben heute Eier bewiesen ", brachte Joshiko Saibou die Leistung auf den Punkt. Diesen Schwung müssen die Baskets jetzt mitnehmen, denn bereits am Mittwoch (16.10.2019) empfangen sie in der Champions League Casademont Zaragoza. Im Pokal geht es am 15. Dezember weiter: Viertelfinalgegner ist dann zu Hause Oldenburg.

Stand: 15.10.2019, 11:10