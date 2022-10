Trotz überragendem Shorts - Baskets Bonn mit dramatischem Pokal-Aus in Berlin

Stand: 17.10.2022, 21:05 Uhr

Die Baskets Bonn haben im Achtelfinale des BBL-Pokals bei Alba Berlin verloren. TJ Shorts machte so viele Punkte wie noch nie in seiner Karriere, der Titelverteidiger hatte am Ende dennoch knapp mit 98:95 die Oberhand.

Von Sebastian Hochrainer