BBL: Bonn erwartet harte Halbfinal-Serie gegen Ludwigsburg

Stand: 28.05.2023, 17:44 Uhr

Seit 22 Spielen sind die Telekom Baskets Bonn in der Basketball-Bundesliga ungeschlagen. Am Montagabend starten die Rheinländer ins Playoff-Halbfinale gegen die MHP Riesen Ludwigsburg - in ausverkaufter Halle.