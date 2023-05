Drei Tage nach dem CL -Finale in Malaga setzte sich der Vorrunden-Sieger (32 Siege aus 34 Partien) im ersten Viertelfinal-Duell am Mittwochabend mit 94:63 (38:33) durch. Das zweite Spiel der "Best of five"-Serie steht für Bonn schon am Freitag (20.30 Uhr) an. Die Baskets haben erneut Heimrecht.

Bester Werfer bei den Baskets war Sebastian Herrera mit seiner persönlichen Saisonbestleistung von 24 Punkten. Spielmacher TJ Shorts II kam auf 17 Zähler. Für Chemnitz erzielte Jonas Richter 14 Punkte.