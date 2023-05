Baskets Bonn: Nach der Champions League ist vor den BBL-Playoffs

Mit einem ganz breiten Grinsen trat TJ Shorts am Montag in Bonn aus dem Mannschaftsbus. "Ich hatte Gänsehaut" , sagte der 25-Jährige bei der Rückkehr aus Malaga im Interview mit dem WDR . Und auch Center Leon Kratzer sprühte nur so vor Euphorie: "Es ist riesig, einfach riesig. " Kratzer, Shorts und Co. wurden auf dem Bonner Hardtberg von zahlreichen Anhängern lautstark in Empfang genommen.

Bonn schlägt erst Malaga, dann Jerusalem

Mit 77:70 hatten sich die Baskets am Sonntag im Endspiel des BCL-Final-Four gegen Hapoel Jerusalem durchgesetzt, nachdem sie am Freitag das Halbfinale gegen Gastgeber Malaga gewonnen hatten.