Baskets Bonn gegen Bamberg vor dem Aus

Video: Jetzt wird's ernst - Die Finalrunde in der BBL

Morgenmagazin | 04.05.2018 | Länge: 01:46 Min.

In der Basketball-Bundesliga startet am Samstag (05.05.2018) die Finalrunde. Brose Bamberg geht als Titelverteidiger in die Play-offs und bekommt es in Runde eins mit den Telekom Baskets Bonn zu tun. Titelfavorit Nummer eins ist in diesem Jahr aber jemand anderes. | video | sportschau