Wenige Minuten vor Spielende hatten die Göttinger mit 84:80 in Front gelegen, doch den Baskets gelang es nun, sieben Punkte in Folge zu holen. Anderthalb Minuten vor Ertönen der Schluss-Sirene führten die Gäste mit 87:84. Zwei Göttinger Ballverluste konnte das Team von Headcoach Will Voigt jedoch nicht nutzen, so dass den Niedersachsen 18 Sekunden vor Schluss der Ausgleich gelang: 87:87. Es ging in die Verlängerung.

Entscheidung zwei Sekunden vor Spielende

Sieg und Niederlage lagen für die Bonner auch in der Overtime dicht beisammen. Es ging hin und her. Elf Sekunden vor dem Ende gelang Alex Hamilton die 99:98-Führung - doch es sollte nicht reichen. Aubray Dawkins gelang zwei Sekunden vor der Sirene nicht nur das 100:99 für die Hausherren, er verwandelte sogar noch die beiden Freiwürfe, nachdem er zuvor beim Wurf gefoult worden war. Unter dem Strich stand also eine bittere 99:102-Niederlage für die Baskets.

Alex Hamilton war mit 29 Punkten erfolgreichster Werfer der Gäste. Die Göttinger konnten punktetechnisch mit diesem Sieg in der Tabelle mit den Baskets gleichziehen (jeweils 16:30) - Bonn ist 13., Göttingen liegt einen Platz dahinter. Für Bonn geht es am Sonntag weiter mit dem Auswärtsspiel in Würzburg (15 Uhr).